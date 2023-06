Czym jest CBD?

CBD, czyli kannabidiol, jest jednym z wielu związków chemicznych występujących w konopiach. Są to rośliny z rodziny Cannabaceae Endl., które zawierają w sobie ponad 100 różnych kannabinoidów, z czego największą sławę zyskał tetrahydrokannabinol (THC) oraz omawiany kannabidiol. CBD nie jest związkiem psychoaktywnym, co oznacza, że nie powoduje euforycznych doznań powodowanych przez palenie marihuany oraz zawartego w niej THC. Z tego też powodu produkty na bazie kannabidiolu, jak również czysty susz konopny, są legalne w wielu krajach i szeroko dostępne na rynku.

Dostępne formy CBD

CBD można nabyć w wielu postaciach, które pozwalają na różne sposoby stosowania. Do najpopularniejszych produktów na bazie kannabidiolu zaliczamy olejki CBD, które pełnią rolę suplementu diety. Spotkać możemy także kapsułki do połykania, preparaty do użytku zewnętrznego (kremy, maści) oraz różnego rodzaju kosmetyki konopne.

Popularność CBD

Reputacja CBD wynika przede wszystkim z jego potencjalnych korzyści zdrowotnych. Istnieje wiele badań naukowych oraz relacji pacjentów, które sugerują, że kannabidiol może być skuteczny w łagodzeniu różnych dolegliwości. Niektóre z popularnych zastosowań CBD obejmują łagodzenie bólu przewlekłego, redukcję objawów stresu i lęku, poprawę jakości snu, zmniejszenie stanów zapalnych i wspomaganie zdrowia psychicznego.

Czy CBD może uzależniać?

Aby zrozumieć potencjalny związek CBD z uzależnieniem, warto przyjrzeć się mechanizmowi jego działania w organizmie. Kannabidiol wpływa na układ endokannabinoidowy, który jest systemem receptorów i związków chemicznych obecnych w ciałach wszystkich ssaków, w tym ludzi. Oddziałuje on głównie z receptorami CB1 i CB2, wpływając na różne procesy fizjologiczne - od regulacji cyklu snu, poprzez redukcję bólu, aż po wspieranie układu immunologicznego.

Dotychczasowe badania naukowe skupiały się głównie na potencjalnych korzyściach zdrowotnych wynikających z zażywania CBD, a nie na jego uzależniającym działaniu. Nie istnieją praktycznie żadne dowody na to, że kannabidiol sam w sobie jest substancją uzależniającą. Co więcej, wiele organizacji, w tym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), nie zalicza CBD do grupy związków mogących uzależniać. W rzeczywistości, wiele badań sugeruje, że kannabidiol może mieć właściwości przeciwdziałające uzależnieniom, w tym tych od alkoholu, narkotyków i nikotyny.

Podsumowanie

Na podstawie obecnych informacji naukowych nie ma jednoznacznych dowodów na to, że kannabidiol uzależnia. W rzeczywistości, istnieje wiele badań sugerujących, że CBD może mieć korzystny wpływ na zdrowie i przeciwdziałać uzależnieniom od innych substancji. Jednak zawsze warto zachować rozwagę i konsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji, aby uwzględnić indywidualne potrzeby i okoliczności - zaleca się to w szczególności osobom, które na co dzień zażywają leki psychotropowe bądź mają problemy z ciśnieniem.